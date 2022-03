Verfolgungsjagd von Berga endet in Sangerhausen

Berga/Sangerhausen - Es sollte eine harmlose und routinemäßige Polizeikontrolle werden und endete in einer Verfolgungsjagd, die von Berga nach Sangerhausen führte. 3 Uhr am Samstagmorgen. Die Beamten sind in Berga unterwegs und wollen einen Pkw anhalten und den Fahrer kontrollieren. Sie signalisieren das nach eigenen Angaben deutlich. Doch der Autofahrer hat wohl andere Pläne und beschleunigt statt anzuhalten. Es geht auf die Autobahn Richtung Sangerhausen. Und zwar - wie es die Polizei später beschreibt - mit erheblichem Tempo. In letzter Sekunde nimmt der „Ausreißer“ dann die Abfahrt Sangerhausen-West und fährt über die L221 nach Sangerhausen. Im Darrweg stoppte der Wagen kurz. Der Beifahrer springt aus dem Auto und flüchtet zu Fuß. Weit kommt er nicht, die Polizei erwischt den 38-Jährige schnell. Das Auto fährt weiter. „... durch zahlreiche Straßen im Stadtgebiet unter grober Missachtung von Verkehrsregeln und mit hoher Geschwindigkeit und entzog sich so der Kontrolle“, heißt es dazu später im Polizeibericht. Das Auto steht schließlich in der Rosa-Luxemburg-Straße, der Fahrer ist weg. Ein Fährtenspürhund kommt zum Einsatz, die polizeiliche „Maschinerie“ läuft. Zum Nachteil für den mutmaßlichen Fahrzeugführer, denn der wird gegen 5.40 Uhr in einer Wohnung in der Erich-Weinert-Straße gestellt. Der Mann ist - wie der Beifahrer - 38 Jahre alt. Jetzt laufen die Ermittlungen.