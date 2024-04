Ortsbürgermeisterin schlägt Alarm Vereinsheim der Pelzkocher ist akut von Schimmel bedroht

Das kam überraschend in der Stadtratssitzung in Allstedt: Nienstedts Ortsbürgermeisterin wies auf dringenden Handlungsbedarf beim Vereinsheim der Pelzkocher hin. Wie groß der Schaden ist und warum die Behebung nicht so einfach ist.