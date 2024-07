Verein „Unser Wald“ bekommt den Medal of Merit Award verliehen

Bürgerfrühstück in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - So kann der Sonntagmorgen beginnen: Ein gemütliches Frühstück unter freiem Himmel mit vielen netten Leuten. Insgesamt 500 Teilnehmer gab es in diesem Jahr beim Sangerhäuser Bürgerfrühstück. Damit wächst die Unterstützung des Engagements des Lions-Clubs in der Berg-und Rosenstadt.

Aber nach dem Geläut der Glocken der Marienkirche gab es nicht nur ein leckeres und unterhaltsames Frühstück. Für manche Teilnehmer gab es auch Überraschungen: So zum Beispiel für die Mitglieder des Vereins „Unser Wald“.

Besondere Würdigung für den Verein „Unser Wald“

Für das außergewöhnliche Zusammenwirken bei der Vorbereitung und Durchführung der Pflanzaktion der Lions-Clubs Sangerhausen, Hettstedt und Lutherstadt Eisleben wurde dem Verein „Unser Wald“ der Medal of Merit Award verliehen. „Es ist die einzige Auszeichnung, die Lions- Nichtmitgliedern verliehen werden kann“, sagt Marion Friz, die Präsidentin des Lions-Clubs Rosenstadt Sangerhausen.

„Diese Auszeichnung wird ganz selten vergeben.“ In der fast 30-jährigen Geschichte des Sangerhäuser Lions-Clubs erhielt sie bisher 2017 nur der ehemalige Sangerhäuser Oberbürgermeister Ralf Poschmann für sein Engagement um die Ziele der Lions, unter anderem für die Etablierung des Bürgerfrühstücks.

An die auszeichnungswürdige Pflanzaktion mit dem Verein Unser Wald erinnern sich die Lions gern. „Vor einem Jahr begann in Sangerhausen die Spendensammlung für eine Baumpflanzaktion bei Wippra zur Finanzierung von 3.000 Bäumen“, berichtet Eberhard Nothmann, Vorsitzender des Vereins „Unser Wald“, vom Wachsen des Vorhabens.

„Durch das Mitwirken der Lions-Clubs Hettstedt und Eisleben konnten Gelder für 8.000 Bäume gesammelt werden. Durch eine Erweiterung der Pflanzaktion wurden am 23. März 2024 an einem Tag 25.900 Bäume auf sechs Hektar Wald bei Grillenberg gepflanzt.“ Wie seine Recherchen ergeben haben, wurde „durch die große Kooperation die größte Baumpflanzaktion Deutschlands mit 650 Ehrenamtlichen realisiert“. „Wir haben uns über diese Auszeichnung sehr gefreut“, sagt Nothmann.

500 Teilnehmer gab es beim 9. Bürgerfrühstück in Sangerhausen. (Foto: M.Schumann)

Spende für den Radsportverein 2004 Sangerhausen

Aber auch für die Mitglieder des Radsportvereins 2004 Sangerhausen gab es eine freudige Überraschung. Der Vereinsvorsitzende Leon Gebser konnte eine Spende in Höhe von 1.000 Euro für die Jugendarbeit des Vereins entgegen nehmen.

„Wir wissen um die Nöte der Vereine“, sagt Marion Friz. „Sie müssen Nebenkosten in den Turnhallen und Fahrkosten zu den Turnieren tragen. Deshalb wollen wir verstärkt Vereine unterstützen.“ Deshalb bekamen auch die Vertreter der Mitglieder des Handballvereins HSV Sangerhausen die Möglichkeit, sich beim Bürgerfrühstück vorzustellen. So wissen die Mitglieder des Lions-Clubs, wohin die Spendengelder zukünftig fließen.

Staffelstab übergeben

Nach diesen schönen Aufgaben, übergab Marion Friz den Staffelstab der Präsidentschaft turnusgemäß an ihren Nachfolger Olaf Wüstemann ab. Er bedankte sich in seiner Antrittsrede für die engagierte Arbeit seiner Vorgängerin.

„Du reihst dich in die Reihe unserer Mitglieder ein, die als Präsident, Vizepräsident oder Pastpräsident alle auf ihre eigene Art den Lions-Club weiter entwickelt haben. Du hast ein Schrittmaß vorgelegt, dass für meinen Vizepräsidenten Christian Jarzombski und mich herausfordernd sein werden.“

Das Motto der Lions „We serve“, was übersetzt „Wir dienen“ lautet, will Wüstemann für seine Präsidentschaft zum Motto „Wer nichts für andere tut, der tut auch nichts für sich“, abwandeln.