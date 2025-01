Symbolfoto - Die Stadt Sangerhausen erhält beim Wasserverband immer so viele Mitgliederstimmen wie alle anderen Verbandsmitglieder zusammen haben.

Sangerhausen/MZ. - Wenn an diesem Donnerstagmittag, ausnahmsweise also nicht am Freitagmorgen, die Mitglieder der Verbandsversammlung des Wasserverbands Südharz erstmals im neuen Jahr tagen, stehen zwei Entscheidungen auf der Tagesordnung: die Feststellung der Mitgliederstimmen für das laufende Kalenderjahr und der Beschluss über die Aufnahme eine Kredits über vier Millionen Euro.