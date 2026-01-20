Investitionssumme für „Unser Schopp“ Unterschriften sind im Sack - Wie geht es für den geplanten Dorfladen in Edersleben nun weiter?
Dank „Klinkenputzen“ für den Dorfladen „Unser Schopp“ in Edersleben gibt es nun genügend Interessenten. Das Ergebnis ist aber knapp. Welche Schritte die Initiatoren nun gehen.
Aktualisiert: 20.01.2026, 10:47
Edersleben/MZ. - Die Einwohner von Edersleben stehen offensichtlich hinter ihrem Vorhaben des Dorfladens. Nach rund drei Monaten sind genügend Interessenten für ein Einkaufsabonnement geworben. (Den Kommentar zum Thema finden Sie hier)