Dank „Klinkenputzen“ für den Dorfladen „Unser Schopp“ in Edersleben gibt es nun genügend Interessenten. Das Ergebnis ist aber knapp. Welche Schritte die Initiatoren nun gehen.

Edersleben/MZ. - Die Einwohner von Edersleben stehen offensichtlich hinter ihrem Vorhaben des Dorfladens. Nach rund drei Monaten sind genügend Interessenten für ein Einkaufsabonnement geworben.