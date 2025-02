Südharz. - Für Autofahrer ist es eine Horrorvorstellung: Mitten auf der Autobahn liegt plötzlich ein großes Lkw-Rad. Auf der Autobahn 38 in Mansfeld-Südharz ist am Samstag in Fahrtrichtung Leipzig genau das passiert. Wie die Polizeiinspektion Halle informiert, hatte gegen 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Berga und Roßla ein Lkw das Reserverad samt Aufhängung verloren.

Das abgefallene Rad blieb mitten auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer eines Sattelschleppers habe dem Hindernis nicht mehr ausweichen können und sei damit zusammengestoßen. An der Zugmaschine sei dabei Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Wer den Reifen verloren hat, war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei laufen dazu jetzt Ermittlungen.