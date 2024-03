Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt. - Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 38 in Mansfeld-Südharz schwer verletzt worden. Der Mann, der in einem Wagen mit Leipziger Kennzeichen unterwegs war, ist gegen 19.20 Uhr in Fahrtrichtung Halle zwischen der Auffahrt Allstedt und der Raststätte Rohnetal aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren.