Unbekannte Täter brechen in Supermarkt in Roßla ein

Einbrecher entwenden in dem Supermarkt in der Halleschen StraßeTabakwaren.

Roßla - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in einen Supermarkt in der Halleschen Straße in Roßla eingebrochen. Laut einem Sprecher der Polizeiinspektion Halle entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren. Die Höhe des Diebstahls- und des Sachschadens bezifferte der Sprecher auf rund 10.000 Euro.