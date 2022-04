Unbekannte stecken vorfristig Osterfeuer in Sangerhausen an - Fest abgesagt

Feuerwehrleute hatten noch versucht, Veranstaltung heute Abend an der Mafa zu retten. Brände auch in mehreren anderen Orten.

Sangerhausen - Riesenverärgerung bei der Feuerwehr und den Organisatoren des Osterfeuers in Sangerhausen: Viele Wehrmitglieder wurden um 3.45 Uhr in der Nacht zu Samstag aus dem Schlaf gerissen, weil Unbekannte das Osterfeuer auf dem Festgelände an der ehemaligen Maschinenfabrik vorfristig entzündet hatten. „Leute… muss das sein?!“, fragt die Wehr auf ihrem Social-Media-Auftritt. „Viele Bürger freuen sich, eine Veranstaltung besuchen zu können, die es so seit 2019 nicht mehr gab. Trotzdem gibt es Menschen, die durch eine derart unverständliche Aktion das gemeinsame Fest ruinieren wollen.“