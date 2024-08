Polizei kann am Tatort in der Goldenen Aue Spuren sichern.

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Thürungen

Thürungen. - Der Knall einer Detonation hat am frühen Samstagmorgen gegen 2.40 Uhr die nächtliche Stille in dem kleinen Kelbraer Ortsteil Thürungen zerrissen. Unbekannte haben dort in der Nacht einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Nach Angaben der Polizei war die Wucht der Explosion so stark, dass ein Teil des gesprengte Automaten gegen einen parkenden Pkw geschleudert wurde. An dem Auto entstand Sachschaden. Ob aus dem Automaten Tabakwaren gestohlen wurden und wenn ja in welchem Wert sei bisher noch nicht bekannt, hieß es von der Polizei.

Auch die Frage, mit welchem Sprengmittel der oder die Täter die Explosion herbeigeführt haben muss erst noch geklärt werden. Die Beamten hätten vor Ort Spuren gesichert und die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, hieß es am Samstag.