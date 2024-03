Gegen 3.25 Uhr gab es am Samstagmorgen in Oberröblingen einen lauten Knall. Unbekannte haben erneut einen Zigarettenautomaten gesprengt. Was bisher dazu bekannt ist.

Erneut ist in Mansfeld-Südharz ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter diesmal gegen 3.25 Uhr am frühen Samstagmorgen in der Allstedter Straße in Öberröblingen zu.

Zigaretten flogen durch die Wucht der Explosion ebenso auf die Straße wie die Geldkassetten des Automaten. „Die Kassetten wurden dann von den Tätern gewaltsam geöffnet und entleert“, sagte Polizeisprecher Alexander Junghans.

Die Polizei habe erst gegen 7 Uhr Kenntnis von der Sprengung erhalten. Kriminaltechniker waren am Samstagvormittag vor Ort und sicherten Spuren. „Die Höhe des Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden“, sagte Junghans. Die Ermittlungen dauerten an