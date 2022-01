Kelbra/MZ/FS - Unbekannte haben am Samstagabend gegen 23.35 Uhr in der Straße der Volkssolidarität in Kelbra eine Briefkastenanlage an einem Mehrfamilienhaus gesprengt, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kripo ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion in Halle.