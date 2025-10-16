Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Sangerhäuser Innenstadt erheblichen Schaden angerichtet. Ein Spielplatz musste vorübergehend gesperrt werden.

Unbekannte demolieren Spielplatz und Sitzgruppe in Sangerhausen - Wie die Stadtverwaltung reagiert

Sangerhausen/MZ. - Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in den vergangenen Monaten: Unbekannte haben, wie die Sangerhäuser Stadtverwaltung mitteilt, auf dem Spielplatz an der Marienanlage und der Sitzgruppe am Mühlendamm im Sangerhäuser Zentrum randaliert.