Das Ditfurter Heimatmuseum beherbergt über 12.000 Exponate aus Landwirtschaft, Technik, Archäologie und Alltagskultur – und es werden stetig mehr. Eine engagierte Arbeitsgruppe kümmert sich um die Gegenstände. Wer mitmachen möchte, ist zum Reinschnuppern eingeladen.

Das Heimatmuseum befindet sich auf dem Amtshof in Ditfurt. Sein Team sucht Unterstützung.

Ditfurt/MZ/son. - Umfangreich ist der Bestand des Ditfurter Heimatmuseums: Er enthält mittlerweile mehr als 12.000 Stücke aus verschiedenen Bereichen wie Landwirtschaft, Heimatstube, Technik und Archäologie. Und immer wieder kommen neue Exponate dazu. Sie zu archivieren und zu pflegen, ist eine nie enden wollende Aufgabe.