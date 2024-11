Sangerhausen/MZ. - Wer noch mitmachen will, sollte sich sputen. Nur noch bis 30. November läuft der Fahrradklima-Test 2024 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). „Jede Stimme ist wichtig, denn die Ergebnisse helfen den Verantwortlichen bei der Verkehrsplanung, Schwachstellen zu erkennen und das Angebot für Radfahrer weiter zu verbessern“, rief der Club zum Endspurt auf.

Weniger Teilnehmer bei der Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs

In MSH gibt es dabei nicht nur in Sachen Radwege, sondern auch bei der Teilnahme an der Umfrage großen Nachholbedarf: Zwar sind bundesweit bisher knapp 165.000 Abstimmungen verzeichnet. Wie aus dem am Dienstag in dieser Woche veröffentlichten Zwischenstand hervorgeht, haben aber erst wenige Radfahrer aus dem Landkreis bei der Befragung mitgemacht.

Die Mindestteilnehmerzahl von 50 wird deshalb bisher in keiner der aufgeführten Städte und Gemeinden in MSH erreicht. Spitzenreiter bei der Umfrage ist dabei noch die Lutherstadt Eisleben, aus der sich 37 Männer und Frauen beteiligt haben. Aus Sangerhausen sind es bisher fünf, aus Gerbstedt vier, der Einheitsgemeinde Südharz und der Stadt Mansfeld drei.

Aus Wallhausen und dem Seegebiet Mansfelder Land werden zwei sowie aus Hettstedt, Kelbra und Klostermansfeld je nur ein Teilnehmer gemeldet. Der ADAC appellierte an Fahrradfahrer abzustimmen, damit es der jeweilige Ort in die Gesamtauswertung schafft. „Unser Ziel ist es, nicht nur möglichst viele Teilnehmer zu erreichen, sondern auch die Radfahrbedingungen möglichst vieler Orte abbilden zu können.“

›› Die Umfrage ist im Internet zu finden unter: www.fkt.adfc.de

Sicher, Radwegbreite und Verkehr im Fokus

Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Miteinander im Verkehr. Die Umfrage enthält 27 Fragen, die in etwa zehn Minuten zu beantworten seien. „Dabei geht es um Themen wie Sicherheit, Radwegbreite und besonders um das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden untereinander“, so der Fahrrad-Club. Die Ergebnisse sollen im kommenden Frühjahr veröffentlicht werden.

Vor zwei Jahren hatte es aus MSH mangels Teilnehmer nur die Stadt Sangerhausen in die Auswertung der Umfrage geschafft. Die Kreisstadt, in der es einen großen Fahrradhersteller gibt, erhielt eine Gesamtbewertung von 4,68. In einer Schulnote würde das eine Fünf oder „mangelhaft“ bedeuten.

Bundesweit reichte es damit in der Größenklasse von Orten zwischen 20.000 bis 50.000 Einwohnern nur zu Rang 443 von 447 und in Sachsen-Anhalt zum Platz 15 von 16. An der nicht repräsentativen Umfrage hatten sich damals 76 Menschen aus Sangerhausen beteiligt.