Ukrainehilfe der Rotarier in Mansfeld-Südharz - eine Bilanz

Sangerhausen/MZ/bl - Diesmal kommt der Interviewpartner in der Online-Offline-Reihe des Rotary-Clubs Sangerhausen aus den eigenen Reihen. Rotarier Steffen Ritter wird Rotarier Ralf Poschmann befragen. Thema: die Ukrainehilfe. Los geht es am Montag, 30. Mai, um 18 Uhr. „Es geht um eine Zwischenbilanz des Clubs bei der Hilfe für die Ukraine“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.