Die Stadt Kelbra feiert ihren 750. Geburtstag, in Hainrode steigt eine Sommerparty und in der SaWanne können Interessierte ein Schwimmabzeichen ablegen.Dies und mehr kann man in Sangerhausen und Umgebung am Wochenende unternehmen.

Truckertreffen, fliegende Fäuste, Sommerfest und mehr - Das ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Sangerhausen/MZ. - Tag der offenen Tür in der neuen Boxhalle in Sangerhausen, über 400 Brummis treffen sich auf dem Flugplatz in Allstedt, beim Biores darf gemalt werden und vieles mehr ist am Wochenende in der Region los. Hier die wichtigsten Termine des Wochenendes im Überblick:

Fliegende Fäuste und offene Türen

Sangerhausen: Der Sportpark Friesenstadion in Sangerhausen ist um eine Attraktion reicher. Am Freitag werden die Sportfans, hoffentlich in Scharen, einmal nicht an die Fußballplätze oder in die Kegelhalle pilgern. Ihr Ziel ist die bis auf wenige Restarbeiten gerade fertiggestellte neue Boxhalle. „Wir wollen uns zum ersten Mal mit einem Tag der offenen Tür in unserer neuen Halle präsentieren“, sagt Reinhard Müller, Vorsitzender des Boxvereins Sangerhausen. Und das noch vor der offiziellen Eröffnung der Halle, die für September geplant ist.

Von 17 bis 20 Uhr wollen Müller und seine Mitstreiter am Freitag das präsentieren, was in den letzten drei Jahren entstanden ist. Über eine halbe Millionen Euro sind in die neue Halle geflossen, knapp 100.000 Euro davon in Eigenleistung des Vereins. Details dazu wird Müller zur offiziellen Eröffnung erklären. Jetzt sagt der Sangerhäuser, der den Boxsport in der Kreisstadt in den letzten Jahrzehnten wie kein anderer geprägt hat, nur: „Ich bin ausgelaugt, aber vor allem glücklich nach so einer langen Kampfzeit.“

Davon, dass sich der Einsatz der Boxer auch außerhalb des Ringes gelohnt, können sich die Besucher nun überzeugen. „Wir hoffen, dass viele Gäste kommen. Ich würde mir wünschen, dass sich auch viele Boxer, die hier mal in der Region aktiv waren, davon überzeugen, was wir geschaffen haben“, sagt er. Und schiebt ein Anliegen, das ihm wichtig ist, gleich hinterher: „Die Leute sollen sehen, wohin die ganzen Gelder gelandet sind, was für ihr Geld alles entstanden ist.“

Natürlich wird am Freitag auch geboxt. „Geplant sind Einblicke in die Trainingsarbeit. Und selbstverständlich geht es auch im Ring rund, wir haben einige Sparringskämpfe mit Boxern aus Helbra und Eisleben organisiert“, so Müller weiter. Klar ist auch, dass der bekannteste Boxer der Region, also die „Deutsche Eiche“ Timo Hoffmann, am Freitag dabei sein wird. „Wir wollen Werbung für den Boxsport machen. Vielleicht gelingt es uns, dem Boxen in der Region neues Leben einzuhauchen. Es wär sehr schön, wenn das klappen würde. Mir geht es um das Boxen und darum, den jugendlichen Perspektiven zu zeigen.“

Dabei hat Müller bereits jetzt durchaus beeindruckende Zahlen zum Boxverein Sangerhausen parat. Rund 80 Mitglieder im alter von acht bis 80 Jahren sind im Verein aktiv. Trainiert wird viermal in der Woche. Das wiederum unter Anleitung erfahrener Trainer. Fünf von ihnen können eine Trainer-Lizenz vorweisen, dazu kommen Übungsleiter, die sie unterstützen.

Dann spricht Müller über ein „Schicksal“, das er mit vielen Nachwuchstrainern hierzulande teilt: „Wir bilden die Talente aus. Wenn sie so weit sind, beginnen sie eine Lehre oder ein Studium und sind dann weg.“

Über all das wollen Reinhard Müller und die anderen Boxer am Freitagnachmittag mit ihren Gästen beim Tag der offenen Tür reden. Und nicht nur Worte sollen fliegen, sondern auch natürlich die Fäuste.

400 Brummis zum Truckertreffen

Allstedt: Auf dem Flugplatz in Allstedt findet vom 14. bis 16. Juni eines der größten Truckerfeste in Mitteldeutschland statt. 350 bis 400 Fahrzeuge aus Deutschland und Europa werden von den Veranstaltern erwartet. Für Besucher gibt es ein großes Rahmenprogramm: Geplant sind dabei unter anderem Hubschrauberrundflüge und Kinderanimation, Auftritte von DJ Sören und sexy Truckwash sowie ein Lkw-Tauziehen und vieles mehr. Weitere Information, Preise und das Programm gibt es unter www.allstedt-flugplatz.de/truckertreffen.

750. Geburtstag von Kelbra

Kelbra: Die Festwoche anlässlich des 750. Geburtstages von Kelbra neigt sich dem Ende zu. Am 14. Juni geht es ab 16 Uhr mit der Festplatz-Eröffnung auf dem Brauereigelände los. Um 19 Uhr kommen Fußballfans beim Public-Viewing mit anschließender Aftershowparty auf ihre Kosten. Am 15. Juni spielt das Kyffhäuserland-Orchester ab 11 Uhr auf dem Festplatz, ehe es um 13 Uhr mit einem Umzug durch den Ort geht. Um 19 Uhr darf das Tanzbein bei der großen Schlagernacht am Kyffhäuser geschwungen werden.

Schwimmabzeichen ablegen

Sangerhausen: Im Rahmen der bundesweiten Initiative „Schwimmabzeichentage 2024“ können im Hallenbad „SaWanne“ in Sangerhausen am 15. Juni in der Zeit von 11 bis 19 Uhr Schwimmabzeichen abgelegt werden. Hierzu sind an diesem Tag zusätzliche Schwimmmeister und Schwimmlehrer im Hallenbad anwesend und nehmen die jeweiligen Schwimmabzeichen ab, heißt es. Ein vorheriger Termin oder eine Anmeldung ist am genannten Tag nicht notwendig. Einfach ins Hallenbad kommen und das gewünschte Schwimmabzeichen ablegen.

Musiker berichtet über Asienreise

Sangerhausen: Der Sangerhäuser Kulturverein Armer Kasten lädt am 15. Juni ab 19 Uhr zu einer weiteren Veranstaltung unter dem Titel „Immer Richtung Osten - Von Deutschland zur afghanischen Grenze“ in die Sangerhäuser Marienkirche ein. Der Musiker Alex Austen berichtet dabei von einer Reise nach Zentralasien. Mit dem Camper immer in Richtung Osten, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Nun ist er nach sechs Monaten und zahlreichen Geschichten wieder zurück und möchte erzählen, was während 30.000 Kilometern passierte. Bilder, Lieder Erzählungen und Musik.

Malkurs im Biores

Roßla: Zu einem Mal- und Zeichenkurs lädt das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz am Samstag ein. In der Verwaltung des Biores in Roßla, Hallesche Straße 68a, wird Ines Alig-Petsch Interessierte mit den Grundlagen der Gestaltung im Zeichnen, der Aquarellmalerei, der Acrylmalerei und in Drucktechniken bekannt machen. Der Kurs findet zwischen 9.30 und 12.30 Uhr statt, die Teilnahme kostet 25 Euro für Erwachsene, zehn Euro für Schüler. Materialien sind vorhanden, Teilnehmer können eigen Materialien mitbringen. Um Anmeldung bei Ines Alig-Petsch unter Telefon 0173/6 93 21 96 oder E-Mail an [email protected] oder beim Biores unter Tel. 034651/29 88 90 wird gebeten.

Um Hainrode herum wandern

Hainrode: Zu einer Sonntagswanderung lädt das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz am 16. Juni ein. Dabei führen Inge Körber und Iris Brauner die Teilnehmer ab 14 Uhr auf einen fünf Kilometer Rundkurs um Hainrode herum. Treffpunkt ist die Kirche in Hainrode. Festes Schuhwerk und witterungsangepasste Kleidung sind gefragt.

Sommerparty in Hainrode

Hainrode: Zum Open Air lädt der Heimat- und Naturschutzverein Hainrode am Sonnabend, 15. Juni, 19 Uhr in den Förstergarten ein. Das DJ-Duo Mick & Chris spielt Schlager, Hits der 80-er und 90-er Jahre, Sound Mix, House und mehr.

Teichfest und DDR-Bademoden

Rottleberode: Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rottleberode und weitere ortsansässige Vereine laden an diesem Wochenende, 15./16. Juni, gemeinsam zum Teichfest am Schlossteich ein. Am Sonnabend gibt es ab 12 Uhr Erbsensuppe, ab 13 Uhr ist die DRK-Wasserwacht Sangerhausen mit einer Hüpfburg präsent. 14 Uhr werden Sommer- und Bademoden aus der DDR-Zeit vorgeführt. Der Ruderwettbewerb startet um 15 Uhr, 16.30 Uhr folgt die Siegerehrung. 20 Uhr beginnt eine Disko, unter anderem wird der Bürgerkönig proklamiert. Am Sonntag wird ab 9 Uhr Gottesdienst am Teich gefeiert und anschließend zum Bürgerfrühstück eingeladen, bevor ab 10 Uhr der Frühschoppen mit den Südharzer Musikanten beginnt. Für Essen und Getränke ist an beiden Tagen gesorgt, für die Familien gibt es Spiel und Spaß, wie der Förderverein weiter mitteilt.

Fest steigt in Südwest

Sangerhausen: Der ASV Sangerhausen und der Förderverein Kita „Weltentdecker“ laden am Sonnabend, 15. Juni, ein zum „Fest in SüdWest“ auf den Sportplatz des SV Anhalt. Und zwar in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr. Besucher können sich freuen auf sportliche Spaßstationen, Klettern am Mammutfelsen, Tombola und vieles mehr.

Feuerwehrfest in Lengefeld

Lengefeld: Der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Lengefeld steht am Sonnabend an. Ab 14.30 Uhr geht es auf dem Dorfplatz rund. Eine Schauübung, die Möglichkeit, selbst bei Feuerwehrspielen aktiv zu werden, sowie der abendliche Tanz im Festzelt gehören zum Programm.