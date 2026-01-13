Wegen der Havarie einer Trinkwasserleitung ist in Sangerhausen die Straße An der Probstmühle gesperrt worden.

Sangerhausen/MZ/FRS. - Die Stadt Sangerhausen hat am Dienstag eine der verkehrsreichsten Straßen in der Kernstadt gesperrt. Die Straße An der Probstmühle ist aufgrund einer kaputten Trinkwasserleitung nicht befahrbar.

Wie Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser am Nachmittag mitteilte, ist die Havarie in Höhe der Einmündung zur Pösselstraße aufgetreten. Die Reparaturarbeiten sollen bis kommenden Freitag, 16. Januar, dauern. Die kürzeste Umleitung dürfte über den fast parallel verlaufenden Brandrain führen.

Sperrung in Morungen verschoben

Unterdessen ist die aufgrund eines Hausneubaus im Sangerhäuser Ortsteil Morungen geplante Sperrung der Straße Morungen in Höhe der Hausnummer 90 wetterbedingt verschoben worden. Dort wird die Straße nun am 20. und 21. Januar nicht befahrbar sein.