Nicht zum ersten Mal finden Spaziergänger in der Gemeinde Südharz Abfälle von ausgeweideten Wildtieren in der Natur - diesmal nahe Breitenstein.

Totes Wildschwein am Wegesrand in Südharz sorgt für Empörung und Entsetzen

Breitenstein/MZ. - Die Empörung in Breitenstein (Mansfeld-Südharz) und den sozialen Netzwerken ist groß. Was Spaziergänger an einem Weg entdeckt haben, erzählt ein Breitensteiner, verschlage ihnen fast die Sprache. Denn dort liegen die Reste eines Wildschweins. Kopf, Decke, Knochen. Daneben weitere Abfälle, die offenbar von einem Reh stammen. Beide Tiere, sagt der Mann, seien definitiv nicht an diesem Ort geschossen und ausgeweidet worden.