Sangerhausen/MZ - Als man Peter Scholze am Samstag nach dem Alter fragte, sagte er automatisch: „30“. Der 67-jährige ist der Ortsbeauftragte des Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes (THW) Sangerhausen und geht ganz in seinem Amt auf. Er begleitet es seit 18 Jahren.

„Das ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig“, sagte Sebastian Gold, Landesbeauftragter des THW-Landesverbandes Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt während der Feierstunde im Stützpunkt des Ortsverbandes Sangerhausen, im Stiftsweg.

Vor den zahlreichen Gästen aus der Stadt- und Kreisverwaltung, Kommunal- und Landespolitik, Vertretern der Polizei, wie Polizeidirektor Mario Schwan, und der Feuerwehr, nahm er die Gelegenheit wahr, den Mitgliedern des THW Ortsverbandes für ihre ehrenamtliche Arbeit in den vergangenen drei Jahrzehnten zu danken. Wie andere Grußredner würdigte er auch die Unterstützung durch die Angehörigen und Arbeitgeber, ohne deren Verständnis die Helfer nicht agieren können.

Gründung des Ortsverbandes

Die Idee, einen Stützpunkt des THW in Sangerhausen zu installieren gab es bereits im November 1992. Gegründet wurde der Ortsverband Sangerhausen schließlich am 15. Mai 1993 auf dem Schützenplatz. Unterstützt wurden die Sangerhäuser damals durch den Ortsverband Bad Lauterberg.

„Zu diesem Zeitpunkt hatte der Ortsverband Sangerhausen noch keine eigene Unterkunft“, berichtete Stephan Römert, der selbst Gründungsmitgliedern ist. „Unsere Fahrzeuge standen auf dem Hof des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz im Schartweg.“ Erst im Dezember 1993 bekam der Ortsverband die erste eigene Unterkunft in der Walter-Rathenau-Straße, ganz in der Nähe der Feuerwehr.

Die Räume waren herzurichten, was die Truppe um Peter Scholze, Volker Lorenz und Bernhard Richter zusammenschweißte. Schon im April 1994 gab es den ersten Hochwassereinsatz in Sangerhausen. Nach einem Starkregen war die Gonna über die Ufer getreten.

Stephan Römert zeigt Einsätze des THW-Ortsverbandes. (Foto: Maik Schumann)

1997 erfolgte ein Einsatz beim Oder-Hochwasser. „Das Pegelhäuschen von Ratzdorf war in allen Nachrichtensendungen präsent“, erinnert Stephan Römert die Gäste. Die Kameraden des THW bleiben dagegen mit ihren technischen Diensten im Hintergrund. Für Peter Scholze war es der erste Einsatz als Zugführer, in verantwortlicher Position.

Auslandseinsatz für das THW

Ende des Jahres 2000 sorgte ein Sturmtief an der Atlantikküste für den ersten Auslandseinsatz des Sangerhäuser Ortsverbandes. In der Nähe von Bordeaux sicherten die Helfer über Wochen die Elektroversorgung ab.

Es folgten Hochwassereinsätze beim Elbe-Mulde-Hochwasser (2002) und 2013 an Elbe, Elster und Saale. Bei letzterem war Scholze sogar im Leitungsstab des THW in Halle aktiv. In der Chronik des Ortsverbandes stehen zudem Einsätze in Halle/Saale, als ein Wohnhaus 2002 durch eine Gasexplosion zerstört wurde. Hier wurden die Kameraden mit der Fahrzeugtechnik bei der Trümmerbewegung und dem Ausleuchten der Fläche eingesetzt.

Im März 2009 waren sie in Roßla zur Stelle, als das Dach eines Schafstalls eingestürzt war und Tiere gerettet werden mussten. Auch bei den Bränden auf den Mülldeponien in Riestedt (2008) und Edersleben (2009) wurden sie gemeinsam mit den Feuerwehren angefordert. Inzwischen sind die Kameraden auch bei LKW-Kontrollen des Zoll involviert. Zu den besonderen Einsätzen gehörten die Durchsetzung der Quarantänemaßnahmen während der Corona-Pandemie in Jessen.

Nicht zuletzt waren sie 2021 im Ahrtal im Einsatz. In Lutherstadt Eisleben war der Ortsverband 2022 bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen vor Ort. Kein Wunder also, dass auch der neue Regionalleiter Maik Beyerlein auf die Erfahrungen von Peter Scholze zurückgreift. „Peter ist ein richtig guter Ansprechpartner“, lobte er.

Volle Halle zum Jubiläum des Ortsverbandes des THW. (Foto: Maik Schumann)

Ehrungen durchgeführt

„Wir brauchen auch in Zukunft starke Ortsverbände“, sagte Sebastian Gold, Landesbeauftragter des THW. „Das erreichen wir durch Leute, wie den Ortsbeauftragten Peter Scholze, der seine Leute begeistern und bei Laune halten kann.“ Zur Feierstunde überreichte er Peter Scholze das Ehrenzeichen der Bundesanstalt THW in Silber. Der Stellvertreter Patrick Ruppe wurde mit dem Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet.

Der Ortsverband des THW Sangerhausen hat rund 50 Mitglieder. Viel Wert wird auf die Nachwuchsgewinnung gelegt. So betreut Jana Müller zur Zeit 12 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 15 Jahren. Die stellvertretende Landrätin, Christiane Beyer sagte: „Die Kinder lernen hier wichtige Dinge für den Alltag, wie das Helfen und Kameradschaftlichkeit.“