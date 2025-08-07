Nach Filmdreh in Sangerhausen Termin für Vorpremiere von „Sehnsucht in Sangerhausen“ steht - Wann Film im „Movie Star“ läuft
Das Sangerhäuser Kino „Movie Star“ zeigt den Film „Sehnsucht in Sangerhausen“, der mit vielen Laiendarstellern in der Stadt gedreht wurde, vorab. Wann es so weit ist.
Aktualisiert: 07.08.2025, 15:49
Sangerhausen/MZ. - Im vergangenen Jahr wurde er in Sangerhausen und Umgebung mit vielen Laiendarstellern gedreht. Jetzt kommt der Film „Sehnsucht in Sangerhausen“ ins Sangerhäuser Kino „Movie Star“.