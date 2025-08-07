Nach Filmdreh in Sangerhausen Termin für Vorpremiere von „Sehnsucht in Sangerhausen“ steht - Wann Film im „Movie Star“ läuft

Das Sangerhäuser Kino „Movie Star“ zeigt den Film „Sehnsucht in Sangerhausen“, der mit vielen Laiendarstellern in der Stadt gedreht wurde, vorab. Wann es so weit ist.