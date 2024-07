Ab Oktober wird in Mansfeld-Südharz ein Telenotarztsystem erprobt. Dabei wird der Notarzt in manchen Fällen von Halle aus den Patienten betreuen. Welche Vorteile der Telenotarzt bieten soll und wie viel das Pilotprojekt kostet.

Ab Oktober wird der Notarzt in MSH im Rahmen eines Pilotprojekts teilweise per Bildschirm zugeschaltet werden.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Ein Notfall. Der Rettungswagen kommt. Aber der eigentliche Notarzt ist nicht mit an Bord, sondern sitzt vielleicht einhundert Kilometer weiter vor einem Bildschirm. Für viele Menschen ist dies undenkbar, doch in Mansfeld-Südharz könnte dieses ungewöhnliche Bild bald Wirklichkeit werden. Im Rahmen eines Pilotprojekts mit der Stadt Halle und dem Saalekreis wird in MSH ab Oktober und zunächst bis 30. September 2026 der Einsatz eines so genannten Telenotarztes erprobt.