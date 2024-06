Fußball-Landesliga SV Kelbra steigt nach der Niederlage gegen Emseloh in die Landesklasse ab

Emseloh spielt nach einem 2:0-Erfolg gegen den SV Kelbra auch in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga. Die Elf vom Kyffhäuser steigt nach der Niederlage in die Landesklasse ab.