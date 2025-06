Fußball Landesliga Süd SV Eintracht Emseloh krönt sich zum Meister der Landesliga Süd und steigt in die Verbandsliga auf

SV Eintracht Emseloh ist nach dem 2:0 Sieg gegen SV Eintracht Lüttchendorf Meister in der Landesliga Süd und steigt in die Verbandsliga auf. Was das Trainerduo zum Erfolg sagt.