Der Südharzer Lanz-Bulldog-Club lädt am kommenden Wochenende vor den Toren Nordhausens zum 21. Dreschfest ein. Auch Mansfeld-Südharz ist dort stark vertreten.

Jede Menge Uralt-Technik wie diese kann in Aktion bestaunt werden. Sie funktioniert auch nach Jahrzehnten noch tadellos.

Sundhausen/Südharz/MZ. - Seit Monaten wird es vorbereitet. Am kommenden Wochenende soll gefeiert werden. Die Landwirtschaftsfans des Lanz-Bulldog-Clubs Südharz laden dann in Sundhausen bei Nordhausen zu ihrem mittlerweile 21. Dreschfest und Traktorentreffen ein. Die Veranstaltung ist mittlerweile das größte Treckertreffen Thüringens und eines der größten seiner Art in der Region zwischen Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.

Viele Besucher aus Mansfeld-Südharz

1993 gegründet, verfügt der Verein über 67 Mitglieder. „Acht davon und damit über zehn Prozent kommen aus Mansfeld-Südharz“, sagt Rolf Benkstein, der den Verein seit über einem Vierteljahrhundert führt.

„Es gibt seit Jahren unzählige Kontakte nach Sachsen-Anhalt“, betont der 65-jährige Vereinschef und fügt hinzu: „Ohne die Mitglieder aus MSH wäre unser Verein nicht das, was er heute ist.“ Benkstein geht davon aus, dass auch wieder viele Besucher aus Mansfeld-Südharz nach Sundhausen kommen werden.

Vor zwei Jahren, beim ersten Treffen nach der Corona-Pandemie, waren immerhin 3.500 Gäste auf dem Festgelände gezählt worden. Wer nach Sundhausen kommt, wird mehr Technik zu sehen bekommen als 2022: „Es sind diesmal etwa 800 Trecker und Landmaschinen angemeldet“, sagt Benkstein.

Showmann-Dampflokomobile als Highlight des Traktortreffens

Eine der Hauptattraktionen sind zwei große Showmann-Dampflokomobile von Jan und Harold Linders aus den Niederlanden, die aus den Jahren 1913 und 1931 stammen. Sie werden wie die vereinseigene Heißdampflokomobile aus dem Jahr 1935, die von den Mitgliedern liebevoll gepflegt wird, in Aktion zu erleben sein.

Einen Tag lang müssen Nils Ottilie aus Holdenstedt und die anderen drei Kesselwärter vorheizen, erst dann ist die Dampfmaschine mit ihren 130 PS einsatzfähig. Dazu gibt es vor allem Lanz-Bulldogs zu sehen, die dem Verein ihren Namen gaben: Ab 1921 wurden die ersten Schlepper der Marke in Mannheim gebaut, zwei Jahre später gingen sie in Serie.

Den Namen Bulldog erhielten sie aufgrund ihrer bulligen Erscheinung. 100 Fahrzeuge sind das Ziel des Vereins. Vom „Ur“-Bulldog bis zum letzten John-Deere-Lanz aus dem Jahr 1967 sollen alle vertreten sein.

Komplette Baureihe der Nordhäuser Traktorenproduktion

Aber auch andere Fahrzeuge können in Sundhausen bestaunt werden. Da Vereinsmitglieder einige besitzen und der Nordhäuser IFA-Museumsverein mit im Boot ist, könne auch die komplette Baureihe der Nordhäuser Traktorenproduktion präsentiert werden.

„Mit Schleppern wie Pionier, Brockenhexe und Famulus erzählen wir die Produktionsgeschichte der IFA beziehungsweise des vormaligen Schlepperwerks“, sagt Benkstein. Er und die anderen Vereinsmitglieder hoffen, dass das Gelände am Scheunenhof wieder voll wird. Sie wollen die Veranstaltung nämlich auch nutzen, um neue Mitglieder zu werben.

„Besonderes Augenmerk gilt dabei der Jugend“, sagt der Vereinschef. Deshalb soll es auch die allseits beliebten Mini-Trecker-Fahrten für die Jüngsten wieder geben. Mitglied im Verein können Jugendliche aber erst werden, wenn sie einen Traktorführerschein besitzen, mehrere Arbeitseinsätze und Veranstaltungen mitgemacht haben.

Das Programm

Freitag, 6. September: Anreise der Teilnehmer und abends Disco

Samstag, 7. September: 9 bis 18 Uhr: Technik zum Anfassen, Schauvorführungen, großer Teile- und Bauernmarkt / 11 Uhr: Stimmung mit der Kapelle „Krach“ / 20 Uhr: Tanz um den Lanz mit „Joe Eimer & die Skrupellosen“

Sonntag, 8. September: 9 bis 16 Uhr: Technik zum Anfassen, Schauvorführungen, Teile- und Bauernmarkt, Gaudi im Festzelt / 10 bis 17 Uhr: Blasmusikkonzert mit der Feuerwehrkapelle aus Struth, Kinderunterhaltungfs