Der BUND hat bezüglich der Probebohrungen in der Karstlandschaft Südharz das Oberverwaltungsgericht eingeschaltet. Unterdessen will die Rottleberöder Firma Knauf weiter nach Gips suchen und hat einen neuen Antrag gestellt.

Streit um Probebohrungen nach Gips geht weiter: BUND schaltet Oberverwaltungsgericht in Magdeburg ein

Südharz/MZ. - Der Streit um die Gips-Erkundungsbohrungen in der Südharzer Karstlandschaft wird nun auch das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg beschäftigen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Sachsen-Anhalt hat dort am Mittwochmorgen Beschwerde eingelegt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Diese Beschwerde richte sich gegen den ablehnenden Teil eines Beschlusses vom Verwaltungsgericht Halle vom 23. Januar, heißt es.