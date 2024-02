Ab Montag müssen die Einziger wieder einen Riesenumweg fahren, weil die L222 am Ortseingang von Nienstedt voll gesperrt wird. Für die Fahrt ins Wahllokal nach Nienstedt werden dann aus normalerweise drei Kilometern Entfernung so 20 – und mit der Heimfahrt 40. Der Wahlbeteiligung dürfte das nicht förderlich sein.

Straßensperrung in Nienstedt torpediert die Stichwahl zur Bürgermeisterwahl in Allstedt

Die L222 am Ortseingang von Nienstedt wird voll gesperrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nienstedt/MZ. - Ab dem kommenden Montag wird die Landstraße 222 am Ortseingang von Nienstedt wieder voll gesperrt. Hier wird ein Durchlass weiter saniert. Schon im Herbst vergangenen Jahres hatte die Sperrung für Aufregung gesorgt, weil sie die Einheitsgemeinde Allstedt in zwei Teile trennt. Sogar die Zuständigkeiten des Rettungsdienstes mussten damals anders organisiert werden, weil an der kleinen Brücke wirklich niemand durchkam.