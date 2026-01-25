Steffen Kujas hält jetzt die rund 5.100 Feuerwehrleute in Mansfeld-Südharz zusammen. Waldbrände, Flut, Nitroglycerin - in seinem Leben hat er schon einige brisante Großeinsätze mitgemacht.

Steffen Kujas ist Feuerwehrmann aus Leidenschaft - und jetzt Kreisbrandmeister in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ. - Steffen Kujas kann sich noch gut erinnern, wie er zu seinem Berufswunsch gekommen ist. „Als Kind hab ich die Feuerwehr ausrücken sehen und gedacht: Da willst du auch mal mit hinten draufsitzen auf dem roten Auto“, erzählt der Stedtener. Seinen Wunsch hat er wahrgemacht. Zu seinem Berufsleben, das er fast komplett mit der Feuerwehr verbacht hat, stellt der heute 61-Jährige fest: „Das ist ein gelebter Kindheitstraum.“