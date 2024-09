Kaum war sie aufgestellt, schon war die neue Ladesäule für E-Autos in Sangerhausen auch schon beschmiert. Die Stadtwerke bitten um Hinweise auf die Schmierfinken.

Stadtwerke in Sangerhausen beklagen Vandalismus an neuer Ladesäule für E-Autos

So sieht die beschmierte Ladesäule aus.

Sangerhausen/MZ. - Die Absperrung stand noch drumherum. Unbekannte haben die gerade aufgestellte neue Autoladesäule an der „SaWanne“ im Sangerhäuser Stadtteil Süd beschmiert. Mit Farbstiften brachten sie auf allen Seiten der Säule kaum lesbare schwarze Zeichen an.

Die Stadtwerke, der die Ladesäule gehört, gehen von einem Schaden von mehreren Hundert Euro aus. Das Unternehmen will nun Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei erstatten. Außerdem bitten die Stadtwerke Anwohner, die vielleicht die Schmierfinken gesehen haben oder Hinweise zu ihnen geben können, sich unter der Rufnummer 03464/55 80 zu melden.

Beschmierte Säule in Sangerhausen muss aufwendig gereinigt werden

Die beschmierte Säule müsse nun aufwendig gereinigt werden. Sie soll dann zum Schutz vor weiteren ähnlichen Taten mit einer graffitiabweisenden Folie versehen werden, wie es sie mittlerweile auch an anderen Ladesäulen und Trafostationen des kommunalen Unternehmens gibt.

Weitere Schmierereien sollen verhindert werden. Bisher gibt es zehn dieser etwa 6.000 Euro teuren Ladesäulen im Sangerhäuser Stadtgebiet, die den Stadtwerken gehören. Sie verfügen über je zwei Ladepunkte, an denen man sein Elektroauto mit bis zu 22 Kilowatt Wechselstrom laden kann.

Neben der neuen an der Schwimmhalle sind noch zwei weitere Säulen am Parkplatz Bonnhöfchen und in der Alban-Heß-Straße vorgesehen.