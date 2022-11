Stadtrat in Allstedt sorgt sich um Bestand der örtlichen Sekundarschule

Allstedter werden nervös wegen der Konkurrenz durch die Freie Sekundarschule in Riestedt. Wie man dem jetzt begegnen will.

Allstedt/MZ - Die Diskussionen um den vorzeitigen Landeszuschuss für die Freie Sekundarschule Riestedt werden auch in Allstedt aufmerksam verfolgt. „Erwächst für uns daraus Handlungsbedarf?“, fragte Peter Banisch (Linke) in der jüngsten Sitzung des Allstedter Stadtrats. Denn die Weigerung des Landkreises, sein Einvernehmen zu erklären und damit grünes Licht für den vorzeitigen Zuschuss zu geben, wird mit der Bestandsgefährdung der Sekundarschule in Allstedt begründet. Aus deren Einzugsbereich wechseln in jedem Jahr mehrere Kinder an die Freie Schule nach Riestedt.