Edersleben/MZ. - Das Gehen fällt Frank Dieter Jerke nicht leicht. Auf eine Gehhilfe gestützt, geht er einen kurzen Weg vom Auto in die Turnhalle. Das Pokalspiel seiner Tischtennisspieler gegen Bennungen will er an diesem Abend auf keinem Fall verpassen. Wenn er die Reha abgeschlossen hat, will er in nicht allzuferner Zukunft auch selbst wieder an der Tischtennisplatte stehen und die Kelle schwingen.

So kennen ihn seine Vereinskollegen. Frank Dieter Jerke ist ein Sportler, der nicht aufgibt. An diesem Abend steht er im Mittelpunkt: Wolfgang Koch, der erste Vorsitzende des Turn- und Sportvereins 1885 Edersleben, überreicht ihm eine Urkunde und gratuliert zur Ehrenmitgliedschaft des Vereins. Sichtlich gerührt nimmt er die Ehrung entgegen. Der Vereinsvorstand und die Mitglieder der Sektion Tischtennis hatten bis zum Schluss nichts verraten.

In den Ferienspielen erstmals an der Tischtennisplatte

Der 66-Jährige Kfz-Meister erzählt, dass er als Kind in den Ferienspielen erstmals an der Tischtennisplatte gestanden habe. „Wir waren eine ganze Meute“, erinnert er sich an diese Zeit. Für ihn und seine Mitschüler wurde der Sport zur beliebten Freizeitbeschäftigung.

Das Spiel mit dem kleinen weißen Ball machte ihm Spaß, und erfolgreich war er auch. Aber er spielte nicht nur für sich und die Mannschaft seines Sportvereins, er übernahm auch als Sektionsleiter und Trainer in der Tischtennisabteilung seines Heimatvereins über Jahrzehnte Verantwortung.

Darüber hinaus wurde er 1996 auch zum stellvertretenden Vereinsvorsitzenden des TSV 1885 Edersleben gewählt und unterstützte den damaligen Vorsitzenden Norbert Ehrig.

Vorbild für die Sportfreunde

„Frank Dieter war immer ein Vorbild für junge und auch für alte Sportfreunde, als Spieler und als Persönlichkeit“, sagt sein sportlicher Weggefährte Gerhard Hildebrand. „Er hat auch in schwierigen Zeiten die Tischtennis-Abteilung zusammengehalten.“

So manche Trophäe hat Jerke als Einzelspieler oder im Doppel mit nach Hause genommen. Den Tischtennisspielern von Blau-Weiß Voigtstedt ist der Name Jerke besonders in Erinnerung: Hatte er doch den von ihnen gestifteten Wanderpokal drei Jahre hintereinander errungen. Sein Können gab Jerke auch gern an andere Spieler weiter.

Trainer für den Nachwuchs

Von 1990 bis 2015, hatte der gebürtige Ederslebener auch immer einen Blick für den Nachwuchs. Er trainierte unter anderem die jüngsten Tischtennisspieler und -spielerinnen im Verein.

Unter seiner Leitung waren die Tischtennisspieler auch in die Bezirksklasse aufgestiegen. Natürlich lief nicht immer alles glatt im Verein. Aber er hatte es immer geschafft, die Spieler zu motivieren.

Dafür wurde er schon mehrfach vom Sportverein ausgezeichnet, unter anderem mit der Ehrennadel des Tischtennis-Landesverbandes in Silber. Nicht zuletzt ist sein größter Erfolg, dass auch sein Sohn Patrick in seine Fußstapfen tritt und im Verein Tischtennis spielt.