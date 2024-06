Beyernaumburg/MZ. - Am Montag wird es für Beyernaumburg ernst: Der Ort, der sich im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ angemeldet hat, bekommt Besuch von der Bewertungskommission. Am Donnerstag sind dann mit Sotterhausen, Einzingen und Nienstedt drei weitere Ortsteile der Einheitsgemeinde Allstedt an der Reihe. Die ist damit in der aktuellen Wettbewerbsrunde besonders stark vertreten.

Neun Dörfer in Mansfeld-Südharz beim Wettbewerb dabei

Insgesamt machen diesmal neun Dörfer in Mansfeld-Südharz mit, erklärte Michaela Heilek, Pressesprecherin des Landkreises, auf MZ-Anfrage. Bereits am Montag dieser Woche war die Bewertungskommission in Erdeborn, Riestedt und Wippra unterwegs, am kommenden Montag stehen neben Beyernaumburg auch noch Polleben und Sandersleben auf dem Plan.

Der Jury für den Kreiswettbewerb gehören dabei neben Heilek und ihrer Kollegin von der Pressestelle des Landkreises auch der Strukturwandelbeauftragte, Vertreter des Umweltamts und der Kreisplanung, vom Denkmalschutz und vom Landesamt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten sowie der Leader-Beauftragte in Mansfeld-Südharz an.

Bei der Bewertung der Dörfer geht es – wie der Name des Wettbewerbs schon aussagt – nicht allein um Schönheit. „Es geht um das Engagement im Ort, darum, für das Dorf Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen“, sagt Heilek.

Preise auch auf Bundesebene geholt

Dass einige Orte, wie beispielsweise Riestedt, immer wieder im Wettbewerb mitmachen, begrüßt sie. „Es geht ja auch darum, eine Entwicklung in den Dörfer zu zeigen“, so Heilek. Zuletzt habe das Beispiel Wolfsberg bewiesen, dass einen das weit bringen kann.

Der Sangerhäuser Ortsteil wurde 2021 nach mehreren Bewerbungen Kreissieger und schaffte es dann als Landessieger von Sachsen-Anhalt in die Bundes-Endrunde. Riestedt war 2017 Kreissieger geworden und hatte im Landeswettbewerb einen dritten Platz erreicht.

Neben Wolfsberg haben indes auch schon andere Dörfer in Mansfeld-Südharz auf Bundesebene Preise geholt. In der Endrunde gewannen Wickerode 1993 sowie Hainrode 1998 und 2004 jeweils eine Silbermedaille, Winkel holte 2001 Bronze. Hainrode gewann 2012 auf Landesebene erneut Gold, konnte aber wegen der unmittelbar vorangegangenen Teilnahmen nicht schon wieder in der Bundes-Endrunde starten.

Der Sieger des Kreiswettbewerbs soll nun wieder im Kreistag ausgezeichnet werden, kündigt Heilek an. 2025 und 2026 folgen dann der Landes- und der Bundeswettbewerb.