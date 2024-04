Sangerhausen/Allstedt/MZ. - Die Hinweisschilder stehen bereits seit der vergangenen Woche. Wie die Autobahn GmbH am Montag auf Anfrage mitteilte, haben am Montag auf der Südharzautobahn A 38 in Richtung Leipzig zwischen dem Autobahndreieck „Südharz“ und der Rastanlage „Rohnetal“ Arbeiten zur Fugensanierung begonnen.

Diese enden am kommenden Donnerstag, dem 18. April, sagte Tino Möhring, der Sprecher der in Halle ansässigen Niederlassung Ost der Autobahn GmbH. Dabei würden einzelne Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr größtenteils einstreifig auf der Hauptfahrbahn an den Tagesbaustellen vorbeigeführt.

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche (17. und 18. April) müsse in Richtung Leipzig aber auch die Anschlussstelle Allstedt gesperrt werden. Als Umleitungen würden die benachbarten Anschlussstellen eingerichtet, so der Sprecher der Autobahn GmbH . Zur Ausfahrt diene dann Eisleben, als Auffahrt die Anschlussstelle Sangerhausen-Süd.