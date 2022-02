Spendenaufruf: Sangerhäuser Feuerwehr trauert um verstorbenes Mitglied

Sangerhausen/MZ - Er war seit fast zehn Jahren Mitglied der Feuerwehr und bei unzähligen Einsätzen immer für andere da: Der Tod des Sangerhäuser Feuerwehrmannes Marc Knape (34), der vergangene Woche plötzlich gestorben ist, hat große Betroffenheit in der Stadt ausgelöst.

Hilfe für die Familie von Marc Knape

„Wir alle, vor allem seine Familie, müssen mit diesem grausamen Schicksalsschlag umgehen“, schreiben die Mitglieder der Sangerhäuser Feuerwehr in einem Aufruf, in dem um Spenden gebeten wird.

„Nach Gesprächen mit der Familie, ist uns nicht nur bewusst geworden, wie sehr die Angehörigen leiden, sondern sie teilten auch ihre große Sorge hinsichtlich der erheblichen Bestattungskosten, die auf sie zukommen“, heißt es darin.

Selbst bei der günstigsten Variante überstiegen die Kosten bei weitem die Mittel, die der Familie zur Verfügung stehen. Daher appelliert die Wehr an alle Einwohner der Stadt und des Umlandes, für einen guten Zweck zu spenden. So könne man hoffentlich alle gemeinsam die Familie nicht nur mit guten Wünschen, sondern auch finanziell unterstützen.

Hilfsbereit, immer freundlich

Knape hinterlässt zwei kleine Kinder, Jungs im Alter von drei und fünf Jahren, für die er all seine Kraft und Energie aufgebracht habe. „Unser Anliegen ist es, Marc auf seinem letzten Weg die Ehre zukommen zu lassen, die ihm zusteht und ihm eine angemessene und würdevolle Bestattung ermöglichen“, sagte Wehrleiter Michael Ganß.

Nur so habe man die Möglichkeit, ihm zumindest einen Teil von dem zurückzugeben, was er allen anderen gegeben habe und ihm so den Respekt zu zollen, den er sich immer wieder verdient habe. Knape habe seine Hilfsbereitschaft und sein freundliches Wesen ausgezeichnet.

Er sei mit ganzem Herzen Feuerwehrmann gewesen. „Man hat sich zu jeder Zeit verlassen können“, sagte der Wehrleiter. Gemeinsam wolle man versuchen, die finanziellen Sorgen seiner Familie zumindest etwas zu mildern. „Die Spenden gehen zu 100 Prozent an die Familie“, verspricht der Wehrleiter. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung ist ein Spendenkonto eingerichtet worden.

›› Geldspenden können an folgende Bankverbindung überwiesen werden: Stadt Sangerhausen / IBAN: DE84 8005 5008 0361 1000 00, BIC: NOLADE21EIL / Sparkasse Mansfeld-Südharz / Verwendungszweck „Spenden Marc“