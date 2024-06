Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ. - Bis kurz vor Schluss hatte es gar nicht danach ausgesehen. Da war erst gut die Hälfte der angestrebten Summe zusammengekommen. Doch am Ende wurde das Ziel sogar leicht übertroffen: Genau 12.019 Euro an Spenden sind auf dem Portal „99Funken“ für die „Mooswichtel“ zugesagt worden – für die Waldgruppe der Awo-Kita am Kreuzberg in Allstedt.