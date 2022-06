Spektakuläre Paraden vom VfB-Keeper: Sangerhausen behauptet sich gegen Dölau

Sangerhausen/MZ - VfB Sangerhausen und Blau-Weiß Dölau. Treffen diese beiden Mannschaften in Punktspielen der Verbandsliga Sachsen-Anhalt aufeinander, ist ein Schützenfest garantiert. Sage und schreibe 39 (!) Treffer und damit mehr als sechs Tore pro Spiel fielen in den letzten sechs Partien, in denen sich beide Mannschaften gegenüberstanden. Am Freitagabend wurde der Schnitt sogar leicht überboten, auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Friesenstadion klingelte es sieben Mal, die Gastgeber behaupteten sich 5:2. Zum Vergleich: In der Saison 21/22 der Verbandsliga beträgt der Schnitt 3,6 Tore pro Spiel.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<