Flüchtlinge in MSH Sollten Asylbewerber in MSH gemeinnützige Arbeit leisten?

Im Kreistag in Nordhausen war im November beschlossen worden, dass Asylbewerber an gemeinnütziger Arbeit teilnehmen sollen. Wäre das auch ein Modell für Mansfeld-Südharz? Was die Fraktionschefs des Kreistags davon halten und was Landrat André Schröder dazu sagt.