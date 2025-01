Dieses Jahr steht auch im Zeichen des Jubiläums „825 Jahre Bergbau in der Sangerhäuser und Mansfelder Region“. Was in den einzelnen Städten dazu geplant ist.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Was haben Kaiser Wilhelm II., Wilhelm Pieck und Johannes Rau gemeinsam? Genau, sie alle waren Gäste bei den Bergparaden zu den Bergbaujubiläen 1900, 1950 und 2000 in Sangerhausen. Dass nun im Jubiläumsjahr „825 Jahre Bergbau in der Sangerhäuser und Mansfelder Region“, dessen Planungen am Dienstag vorgestellt wurden, in Frank-Walter Steinmeier auch das aktuelle Staatsoberhaupt vor Ort sein wird, ist gewünscht, aber noch nicht bestätigt. Darüber hinaus wirft das Jubiläum bereits seine Schatten voraus. Es solle ein wertschätzender Höhepunkt für jene Bergleute sein, die es noch erleben können, sagte Landrat André Schröder. Was ist wo geplant?