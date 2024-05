So teuer wird die Planung für Brücken in Wolfsberg

Wolfsberg/MZ. - Die Stadt Sangerhausen will schnellstmöglich die Brücken über die Flüsschen Weißenborn und Wipper im Ortsteil Wolfsberg durch Ersatzneubauten ersetzen. Beide Bauwerke sind nach Angaben aus dem Rathaus in einem so schlechten Zustand, dass sie bereits teils für den Verkehr gesperrt werden mussten. Die Brücke über die Wipper ist so bereits komplett dicht.