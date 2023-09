Eine Dachdeckerfirma wollte sofort das Dach eines Seniors in Südharz sanieren. Doch statt der mündlich vereinbarten 350 Euro wurden nach Abschluss der Arbeiten 3.000 Euro verlangt.

Senior in Südharz fällt auf betrügerische Dachdecker herein

Symbolfoto - Die Polizei ermittelt wegen eines dreisten Betruges in Südharz.

Südharz/MZ - Völlig unerwartet soll am Dienstag eine Dachdeckerfirma bei einem 71-Jährigen in einem Ort in der Gemeinde Südharz erschienen sein. Angeboten wurde eine sofortige Leistung zur Dachsanierung für 350 Euro.

Der Mann ließ sich darauf ein und die Montage von Blechen wurde durchgeführt. Nach Abschluss der Bauarbeiten forderte der Mitarbeiter nicht die mündlich vereinbarte Summe, sondern über 3.000 Euro und nötigte den Senioren zur sofortigen Barzahlung. Entsprechende Ermittlungen in dem Fall laufen.