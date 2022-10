Selbstfahrender Shuttlebus - Meinung der Stolberger und Gäste nach dem Testbetrieb gefragt

2021 war über mehrere Monate ein automatisiert fahrender, elektrisch betriebener Kleinbus in Stolberg unterwegs. Wie kam das an?

Stolberg/MZ - Es war der Wunsch aller Beteiligten: Nun endlich, nach einem Jahr, soll der Testbetrieb zum automatisierten Fahren in Stolberg (Mansfeld-Südharz) ausgewertet werden. Wie Ortsbürgermeister Ulrich Franke (FDP) in der Ortschaftsratssitzung angekündigt hat, ist eine Informationsveranstaltung am 4. November, 18 Uhr im Ratssaal geplant. Eingeladen ist auch Lydia Hüskens (FDP), Ministerin für Infrastruktur und Digitales sowie zweite stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Sachsen-Anhalt. „Sie hat mit einem ‚Daumen hoch’ signalisiert, dass es klappt“, freut sich Franke.