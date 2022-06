Segelclub kämpft ums Stauseewasser und holt drei Landräte an den Tisch

Beim Hafenfest in Kelbra ging es nicht nur feucht-fröhlich her. Der Segelclub nutzt die Veranstaltung, um auf seine Situation aufmerksam zu machen und Lösungen zu suchen.

Rundfahrten mit dem Kutter bot der Segelclub beim Hafenfest am Stausee Kelbra an.

Kelbra/MZ - Wann es zuvor das letzte Mal ein Hafenfest gegeben hatte? Die Akteure des Segelclubs Kyffhäuser konnten es gar nicht so genau sagen. Fast 20 Jahre muss es wohl her sein. Jetzt aber hatte der Club wieder zur großen Veranstaltung eingeladen - vor allem, um auf seine Situation und auf die des Tourismus am Stausee aufmerksam zu machen.