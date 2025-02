Nach dem Feuer im Fahrradcenter in Sangerhausen wird der Sachschaden von der Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Das Lager und große Teile der Werkstatt sind zerstört. Das Geschäft muss vorerst geschlossen bleiben. Unterdessen gibt es Spekulationen darüber, was das Feuer ausgelöst haben könnte.

Blick in das völlig ausgebrannte Lager des Fahrradgeschäfts in der Sangerhäuser Gagarinstraße.

Sangerhausen - Nach dem Großbrand im Fahrradcenter an der Juri-Gagarin-Straße in Sangerhausen wird der Sachschaden von der Polizei auf insgesamt etwa 100.000 Euro geschätzt. Laut Angaben von Polizei und Feuerwehr wurden bei dem Feuer, das am Montag gegen 15.30 Uhr ausbrach, das Lager des Geschäfts und die Werkstatt zerstört. Der eigentliche Fahrradladen, der sich im gleichen Gebäude befindet, habe aber durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr vor den Flammen gerettet können. Allerdings sei der Laden durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, bestätigte Polizeisprecherin Steffi Schwan.