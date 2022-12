Schwerverletzte Person lag in Südharz unter einem Bus

Agnesdorf. - Rettungskräfte haben am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr in der Gemeinde Südharz eine Person geborgen, die unter einem Bus lag. Der Bus stand an der Landstraße 234 am Abzweig nach Agnesdorf. Zeugen hatten gemeldet, dass jemand unter dem Fahrzeug liegt. Die schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zu den näheren Unfallumständen ermittelt zurzeit die Polizei. An der L234 kann es deshalb zeitweilig zu Sperrungen kommen.