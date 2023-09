Hayn/MZ - Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Landesstraße 234 zwischen Hayn und Dietersdorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Gegen 15.45 Uhr war ein 27-jähriger Motorradfahrer in einer verlängerten Linkskurve von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach auf einem angrenzenden Feld überschlagen. Die Folgen des Sturzes waren so schwerwiegend, dass der Verletzte umgehend in eine Klinik in Thüringen gebracht werden musste.

Das Motorrad wurde nach dem Unfall abgeschleppt, der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht abschließend beziffert werden. Die Straße musste aufgrund des Vorfalls vollständig gesperrt werden, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit ermittelt.