Das Sangerhäuser Stadtbad ist am Dienstagnachmittag feierlich wiedereröffnet worden. Was jetzt noch bis zum Badestart für die Bevölkerung ansteht.

Schülerinnen weihen mit Sprung saniertes Sangerhäuser Stadtbad ein - ab wann auch die Bevölkerung baden kann

Celina Dolata und Lea Menge beim ersten Sprung ins Schwimmerbecken des sanierten Stadtbads.

Sangerhausen/MZ. - Celia Dolata (15) und Lea Menge (16) waren die ersten, die ins 23 Grad Celsius warme Wasser des neuen Sangerhäuser Stadtbads springen durften. Das mit Millionenaufwand sanierte Freibad wurde am Dienstagnachmittag mit geladenen Gästen feierlich eingeweiht.