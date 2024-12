Zum „Advent in den Rosenhöfen“ in Sangerhausen wird es wieder einen neuen Glühweinseidel geben. Entworfen hat das Motiv eine Schülerin der Müntzerschule.

Sangerhausen/MZ. - Er zeigt die Schachthalde, das Rathaus und den Weihnachtsbaum auf dem Sangerhäuser Marktplatz: Der Gewerbeverein hat am Mittwoch die neuen Glühweinseidel vorgestellt, die es am Freitag zum „Advent in den Rosenhöfen“ geben wird. Die Motive stammen von Schülerinnen der Sekundarschule „Thomas Müntzer“: Ronja Sikorski, Sophie Ursel, Aisha Kassas und Luisa Bahn hatten Motive eingereicht.

OB Torsten Schweiger (CDU) wählte dann das aus, das es auf die Gläser geschafft hat. Es ist von Ronja Sikorski entworfen worden. Alle vier Schülerinnen erhielten als Dank je einen Seidel.

Die Siegerin zusätzlich einen Sangerhausen-Gutschein. Die Seidel sollen helfen, Müll zu vermeiden. Es gibt sie in einer Auflage von 1.500 Stück. Sie werden gegen vier Euro Pfand abgegeben und waren in den Vorjahren beliebte Sammelobjekte. Der „Advent in den Rosenhöfen“ beginnt Freitag, 17 Uhr.