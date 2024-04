Der VfB Sangerhausen II und die SG Bräunrode/Arnstedt II können nach einem 2:2-Remis im Spitzenspiel weiter auf den Titel in der Kreisoberliga hoffen. Wie das Top-Duell abgelaufen ist.

Schubserei und Brüllerei am Ende Spiels zwischen dem VfB Sangerhausen II und die SG Bräunrode/Arnstedt II

Sangerhausen/MZ. - Spannend geht es zu in der Saison 23/24 der „Werbefabrik-Kreisoberliga“ Mansfeld-Südharz. Der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga den Aufstieg in die Landesklasse ist auch nach 25 von 30 Spieltagen nicht entschieden.