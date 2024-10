Nach einem Unfall auf der K 2354 bei Stolberg wurden in einem Unfallfahrzeug Waffen gefunden.

Schreckschuss-, Hieb- und Stichwaffen nach Unfall bei Stolberg in Unfallfahrzeug gefunden

Stolberg/MZ. - Auf der Kreisstraße 2354 bei Stolberg hat sich in Höhe Zollhaus am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Dabei wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt. Der Verursacher wollte rückwärts aus einer Seitenstraße in den fließenden Verkehr einfahren und kollidierte mit Pkw.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur technischen Hilfeleistung war die Feuerwehr Stolberg im Einsatz. Im Fahrzeug eines Unfallbeteiligten wurden Schreckschuss-, Hieb- und Stichwaffen aufgefunden. Die Ermittlungen zu den Umständen laufen.