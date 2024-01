„Wir sind obdachlos“ Nach Großbrand in Stolberg - Drei Häuser sind unbewohnbar und versiegelt

Der Schock sitzt tief: Am Tag nach dem Großbrand in der Niedergasse gibt es in Stolberg kein anderes Gesprächsthema. Die drei vom Feuer betroffenen Häuser wurden von der Polizei vorläufig versiegelt.